Эпидемиолог заявила, что многократно заболеть «омикроном» почти невозможно
Инфицирование штаммом коронавируса «омикрон» несколько раз подряд вряд ли возможно, а те, кто утверждают иначе, скорее всего путают COVID-19 с обычным ОРВИ. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова в беседе с «Радио 1».
По ее словам, симптомы ОРВИ и омикрон-штамма очень похожи. Белякова напомнила, что узнать точно, чем заразился человек, можно только после лабораторного исследования. Эпидемиолог подчеркнула, что обезопасить себя от инфицирования «омикроном» можно только соблюдением правил личной гигиены.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что риску повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса подвержены люди, страдающие диабетом, серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими болезнями в стадии обострения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru