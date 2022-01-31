Госдума две недели не будет собираться на заседания из-за «омикрона»
Ближайшие две недели из-за вспышки заболеваемости штаммом «омикрон» COVID-19 Государственная дума не будет собираться на пленарные заседания. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что депутаты отправятся работать в регионах. Заседания 8 и 9 февраля отменены, а работа в течение недели с 7 по 13 февраля будет проходить в регионах. Всего в феврале запланированы три пленарных заседания — 15, 16 и 17 февраля.
По данным агентства, депутаты Госдумы отправятся в регионы еще на две недели, с 21 февраля по 6 марта. Соответствующие постановление Дума приняла еще 26 января.
Ранее первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков объяснил, что это вынужденное решение, которое принимается из-за распространения «омикрона» в стране.
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