На Сахалине представили первый в России пассажирский поезд на водородном топливе
На Сахалине состоялась демонстрация первого в стране пассажирского поезда, работающего на водородных элементах. Об этом сообщает «Российская газета».
Проект реализуется в рамках стратегического соглашения между Трансмашхолдингом (ТМХ), РЖД, госкорпорацией «Росатом» и региональным правительством. Инициатива направлена на внедрение экологически чистых видов транспорта и развитие зеленой энергетики на Дальнем Востоке.
Инновационный состав способен преодолеть до 725 километров на одной заправке водородом или около 80 километров, используя только заряд аккумуляторных батарей. Главным преимуществом новой разработки является полная экологичность - единственным продуктом выхлопа поезда является обычный водяной пар.
Полноценный запуск водородных поездов в эксплуатацию запланирован на конец 2027 – начало 2028 года. В перспективе они будут курсировать по ключевым направлениям острова, соединяя Южно-Сахалинск с Холмском, Поронайском, Корсаковом и Невельском.
Ранее «Росатом» анонсировал запуск водородного завода на Сахалине в 2029 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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