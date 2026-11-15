Москвич лишился более миллиона рублей после приглашения в домовой чат

По словам потерпевшего, схема обмана началась с уведомления о добавлении его в чат жильцов. Вскоре ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на государственном портале с предложением позвонить на указанную «горячую линию». Набрав номер, мужчина попал на лжесотрудника госоргана, который заявил, что на его имя оформлена фиктивная доверенность на третье лицо. Чтобы усилить давление, злоумышленники убедили жертву, что он проходит соучастником по уголовному делу и для своей защиты должен срочно «задекларировать» все свои сбережения.

Поверив легенде аферистов, введенный в заблуждение москвич в течение нескольких дней передавал наличные деньги разным курьерам. Часть этих средств мужчина даже взял в кредит, что лишь увеличило итоговый ущерб.

Оперативникам удалось вычислить и задержать одну из участниц преступной схемы. Ею оказалась 23-летняя приезжая, которая получила от потерпевшего 200 тысяч рублей, оперативно перевела их в криптовалюту и переправила средства соучастникам. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В качестве меры пресечения фигурантке избрана подписка о невыезде. Ведется поиск остальных участников преступной группы.

Ранее москвич отдал телефонным мошенникам 225 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».