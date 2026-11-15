МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 230 БПЛА ВСУ

Средства ПВО за 12 часов 15 ноября уничтожили 230 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: Силы ПВО сбили 1065 БПЛА ВСУ и 3 авиационные бомбы

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ, летевших на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БеспилотникиПВОРоссия

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