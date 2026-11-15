МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 230 БПЛА ВСУ
Средства ПВО за 12 часов 15 ноября уничтожили 230 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ, летевших на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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