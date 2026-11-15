МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 230 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ, летевших на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».