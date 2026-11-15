Хостинг-провайдер Beget сообщил о масштабной DDoS-атаке

В своем Telegram-канале провайдер уточнил, что злоумышленники последовательно перебирают подсети компании, стремясь нарушить доступность предоставляемых сервисов. Из-за колоссальной интенсивности атаки у части пользователей возникли временные трудности с доступом к ряду ресурсов, размещенных на серверах Beget, включая такие крупные платформы, как Ozon, Wildberries и Сбербанк.

В компании не исключают, что целью хакеров является срыв планов по восстановлению инфраструктуры после предыдущей массовой кибератаки, которая произошла 2 ноября и затронула все уровни архитектуры провайдера. Тогда была уничтожена вся облачная инфраструктура Beget, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

