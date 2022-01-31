Вирусолог усомнился в выводах британских коллег о силе антител после «омикрона»

Антитела к штамму «омикрон» могут упасть так быстро, что человек снова будет подвергнут риску заражения, однако эту информацию еще нужно изучать, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Так ученый прокомментировал данные о том, что риск повторного заражения штаммом «омикрон» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта». Об этом пишет издание Express со ссылкой на данные исследователей из Имперского колледжа Лондона.