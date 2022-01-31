Вирусолог усомнился в выводах британских коллег о силе антител после «омикрона»
Данные о том, что «омикрон» может защищать от других штаммов COVID, нужно перепроверять, однако в теории такое возможно, объяснил профессор вирусологии Алексей Аграновский.
Антитела к штамму «омикрон» могут упасть так быстро, что человек снова будет подвергнут риску заражения, однако эту информацию еще нужно изучать, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Так ученый прокомментировал данные о том, что риск повторного заражения штаммом «омикрон» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта». Об этом пишет издание Express со ссылкой на данные исследователей из Имперского колледжа Лондона.
«Довольно трудно сказать, не имея всей полноты данных. С какой-то вероятностью эти данные могут оказаться ошибкой, и это не так, и заражение "омикроном" один раз предохраняет от последующего заражения. Но, возможно, особенности антител, которые образуются в ответ на первичное инфицирование, заключаются в том, что их титр падает очень быстро. Не так просто себе это представить, почему это могло бы быть, но так бывает. Я бы скорее ожидал, что иммунитет естественно перенесенной омикронной инфекции будет более стойким и будет защищать от повторного заражения, но вот они приводят другие данные», - порассуждал ученый.
Аграновский напомнил, что некоторые предварительные исследования показали, что перенесенный «омикрон» не дает защиты от других штаммов коронавируса.
«Что касается того, защищает ли "омикрон" от "дельты", тут тоже непросто. "Омикрон" довольно сильно отличается, в частности, его белок-шип отличается от эквивалентного белка-шипа "дельты". Из-за этого антитела, которые образуются, будут плохо реагировать с белком "дельты", и только какая-то их часть будет взаимодействовать и нейтрализовать штамм "дельта". Предсказания и некоторые предварительные результаты показывают, что "омикрон" не даст кросс-протекции, то есть перекрестной защиты, от других штаммов, потому что он очень от них отличается. Но если то, что говорят эти люди, это правда, то это можно объяснить тем, что вот та фракция антител, которую узнает белок-шип "омикрона", хороша против "дельты". Не все, но часть, по крайней мере. Так это можно объяснить», - добавил профессор.
Ранее глава филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что человек, заболевший «омикроном», может оказаться заразным через три часа после инфицирования.
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