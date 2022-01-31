«Постепенно заглохнет»: Эпидемиолог предрек конец пандемии после «омикрона»
Спад заболеваемости в России может произойти уже в середине февраля, заявил Олег Юрин.
Достаточно заразный и более легкий штамм коронавируса «омикрон» может привести к тому, что иммунитет будет уже практически у всех людей, поэтому пандемия начнет постепенно утихать, заявил эпидемиолог Олег Юрин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской клинической больницы имени Филатова Елена Дондурей 31 января заявила, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей может быть признаком постепенного завершения пандемии. Дондурей объяснила, что коронавирусная инфекция становится более детской, что может говорить о завершении пандемии после того, как переболеют дети.
«Наверное, у нее идея такая, что раз дети тоже переболеют, то и антитела получат. Количество переболевших просто вырастет, и они не так интенсивно будут участвовать в процессе. Думаю, что такой достаточно заразный и более легкий штамм может привести к тому, что иммунитет будет уже практически у всех людей, поэтому пандемия постепенно заглохнет. Возможно спад в России произойдет уже к середине февраля», - сказал Юрин.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН заявлял, что весной начнется очередная волна коронавируса, но на этот раз, при условии отсутствия новых штаммов, она будет незначительной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru