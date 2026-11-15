Тренер Овчинников временно возглавит «Локомотив»
Сергей Овчинников рассматривается в качестве исполняющего обязанности главного тренера московского «Локомотива» на ближайшие матчи. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в обновленный тренерский штаб «железнодорожников» также могут войти Александр Бородюк, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. В настоящее время 56-летний Овчинников руководит академией клуба, куда он вернулся в ноябре 2025 года.
Поводом для смены наставника стало домашнее поражение «Локомотива» от казанского «Рубина» со счетом 0:1. О решении расстаться с главным тренером Михаилjv Галактионовsv заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. При этом официальное сообщение о расторжении контракта с Галактионовым на сайте московского клуба пока не публиковалось.
После 14 проведенных туров РПЛ железнодорожники занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав всего 11 очков (2 победы, 5 ничьих и 7 поражений) и находятся в зоне прямого вылета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Тренер Овчинников временно возглавит «Локомотив»
- МИД: Эстония с 1 декабря закроет все погранпереходы с Россией
- Топ-менеджеры Nvidia потеряли $5,6 млрд на фоне скандала и обвала акций
- Силы ЕС высадились на борт танкера в Средиземном море по подозрению в связи с РФ
- Три человека пострадали и около 600 домов повреждены из-за ливней в Индонезии
- На Сахалине представили первый в России пассажирский поезд на водородном топливе
- Хостинг-провайдер Beget сообщил о масштабной DDoS-атаке
- «Чехарда» в «Ленкоме»: Варшавер покинет пост президента театра
- Завершено расследование дела о хищении 2 млрд при реставрации МХАТ имени Горького
- СМИ: Задержан подозреваемый в убийстве самбиста Давудова на свадьбе в Дагестане