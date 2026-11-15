Тренер Овчинников временно возглавит «Локомотив»

Сергей Овчинников рассматривается в качестве исполняющего обязанности главного тренера московского «Локомотива» на ближайшие матчи. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, в обновленный тренерский штаб «железнодорожников» также могут войти Александр Бородюк, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. В настоящее время 56-летний Овчинников руководит академией клуба, куда он вернулся в ноябре 2025 года.

Поводом для смены наставника стало домашнее поражение «Локомотива» от казанского «Рубина» со счетом 0:1. О решении расстаться с главным тренером Михаилjv Галактионовsv заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. При этом официальное сообщение о расторжении контракта с Галактионовым на сайте московского клуба пока не публиковалось.

После 14 проведенных туров РПЛ железнодорожники занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав всего 11 очков (2 победы, 5 ничьих и 7 поражений) и находятся в зоне прямого вылета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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