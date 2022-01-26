Температура, першение, усталость: Врачи рассказали, как протекает «омикрон»
Специалисты рассказали НСН, что при стремительном росте заражений омикрон-штаммом, смертность не увеличивается, а протекает заболевание легче, чем при инфицировании предыдущими вариантами COVID-19.
Несмотря на стремительный рост в России зараженных штаммом COVID-19 «омикрон», смертность не увеличивается, а заболевание переносится легче даже людьми с хроническими заболеваниями, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-эксперт Тимур Пестерев.
«"Омикрон" легче переносится, гораздо больше бессимптомного течения, даже люди с какими-то сопутствующими заболеваниями легче его переносят. Цифры заражения оптимизма не внушают, но, по крайней мере, не столь сильно увеличивается смертность. Очень хорошо, что человеческая жизнь не подвергается опасности. Если не будет какого-то другого штамма, процесс продолжится, то рост способности заражать вместе с падением способности убивать - это естественный процесс циркуляции вируса в определенных популяциях, в данном случае в человеческой», - пояснил медик.
Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов рассказал «Радиоточке НСН», что заразился «омикроном» после вакцинации «Спутником V» и Pfizer, заболевание протекает у него в легкой форме.
«Симптомы - чуть-чуть повышенная температура, очень сильное першение и боль в горле, мышечная усталость третий день. Но в легкие инфекция не проходит, даже до бронхита не дошло», - отметил он.
Вместе с тем, пока говорить о постковидном синдроме, который может возникнуть после заражения омикрон-штаммом и выздоровления, преждевременно, считают специалисты.
«Природа постковидного синдрома неочевидна и непроста. Неизвестно, насколько это психосоматика или объективные, социальные вещи. По определению, этот синдром проявляется у людей, которые перенесли ковид и выздоровели. “Омикрон” возник в ноябре, распространился в нашей стране в течение нескольких недель, поэтому говорить о долговременных последствиях заражения им сейчас невозможно», - отметил Северинов.
Ранее главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния. Такое симптомы могут сохраняться от нескольких недель до года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Лавров: Запад толкает Украину на совершение провокаций против России
- Лавров назвал неприемлемой «вакханалию» против России на спортивных форумах
- Бобслеист олимпийской сборной России заразился COVID-19
- В Черном море начались военно-морские учения РФ
- Более шести миллионов москвичей прошли вакцинацию от COVID-19
- Мурашко: В России самые низкие показатели смертности среди младенцев
- Песков: телефонный разговор Путина и Макрона запланирован на 28 января
- В Кремле ответили на призывы США ввести санкции против Путина
- Песков: В России не планируют перевести всех учащихся на дистант
- Лукашенко обратится с посланием к народу и Нацсобранию 28 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru