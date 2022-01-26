Температура, першение, усталость: Врачи рассказали, как протекает «омикрон»

Несмотря на стремительный рост в России зараженных штаммом COVID-19 «омикрон», смертность не увеличивается, а заболевание переносится легче даже людьми с хроническими заболеваниями, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-эксперт Тимур Пестерев.

«"Омикрон" легче переносится, гораздо больше бессимптомного течения, даже люди с какими-то сопутствующими заболеваниями легче его переносят. Цифры заражения оптимизма не внушают, но, по крайней мере, не столь сильно увеличивается смертность. Очень хорошо, что человеческая жизнь не подвергается опасности. Если не будет какого-то другого штамма, процесс продолжится, то рост способности заражать вместе с падением способности убивать - это естественный процесс циркуляции вируса в определенных популяциях, в данном случае в человеческой», - пояснил медик.

Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов рассказал «Радиоточке НСН», что заразился «омикроном» после вакцинации «Спутником V» и Pfizer, заболевание протекает у него в легкой форме.

«Симптомы - чуть-чуть повышенная температура, очень сильное першение и боль в горле, мышечная усталость третий день. Но в легкие инфекция не проходит, даже до бронхита не дошло», - отметил он.