МИД: Эстония с 1 декабря закроет все погранпереходы с Россией

Эстония планирует закрыть все пограничные переходы на границе с Россией, начиная с 1 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети X.

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По его словам, это решение связано с диверсионной атакой на местную оборонную компанию, которая произошла в ночь на 14 ноября. Министр также отметил, что уже проинформировал о своих планах коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

В свою очередь генпрокурор Эстонии Астрид Аси сообщила о задержании восьми граждан Латвии по подозрению в предотвращение диверсии против Threod Systems.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в ночь на 14 ноября была совершена попытка диверсии против оборонной компании Threod Systems. По мнению главы правительства, за этой атакой стоят российские спецслужбы, а сам инцидент якобы является частью масштабной гибридной войны против Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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