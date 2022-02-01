Врач: «омикрон» способен лишить человека голоса

По его словам, такой исход возможен, если COVID-19 достигнет гортаноглотки. Эксперт сообщил, что если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, а также если возникает парез или паралич голосовых складок, то стоит тревожиться.

«Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам», — отметил Зайцев.

Напомним, названы несколько симптомов штамма «омикрон», которые остаются у пациентов даже после выздоровления. У людей с новой разновидностью вируса регистрируют боли в спине и головокружения.

