Врач: «омикрон» способен лишить человека голоса
Существует риск полностью потерять голос из-за коронавируса разновидности «омикрон», сообщают «Известия» со ссылкой на врача высшей категории Владимира Зайцева.
По его словам, такой исход возможен, если COVID-19 достигнет гортаноглотки. Эксперт сообщил, что если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, а также если возникает парез или паралич голосовых складок, то стоит тревожиться.
«Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам», — отметил Зайцев.
Напомним, названы несколько симптомов штамма «омикрон», которые остаются у пациентов даже после выздоровления. У людей с новой разновидностью вируса регистрируют боли в спине и головокружения.
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