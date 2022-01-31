Проценко призвал старшее поколение насторожиться из-за «омикрона»

Проценко рассказал, что при «омикроне» лихорадка и температура до 39 градусов может держаться в течение двух-трех суток. Это может негативно отразиться на здоровье пациентов старше 60 лет, особенно с сопутствующими патологиями, ожирением.

Врач добавил, что несмотря на сильный рост инфицированных, «лавинообразного роста» госпитализаций нет. При этом нагрузка на систему здравоохранения и на ее амбулаторную часть резко увеличилась.

Проценко также высказал мнение, что пандемия продлится два-три года и превратится в сезонное заболевание, такое как грипп.

Риску повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса подвержены люди, страдающие диабетом, серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими болезнями в стадии обострения, рассказал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

