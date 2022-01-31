«Это не драматично»: Основатель «Теремка» оценил последствия удара «омикрона»
Михаил Гончаров рассказал НСН, что заболеваемость персонала намного выше, чем в предыдущие волны COVID-19, однако люди не боятся.
Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил снижение посещаемости из-за заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон», но не считает ситуацию «драматичной».
Ранее омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил, что в столичных кафе и ресторанах количество посетителей снижается уже две недели подряд. По его данным, на неделе с 24 по 30 января трафик упал на 40–50%.
«У нас трафик упал по-разному, в зависимости от расположения торгового центра, но не так сильно, в одних местах на 20-25%, в других – на 5-10%. Причины очевидны, это распространение "омикрона"», - сказал Гончаров.
По его словам, наблюдается серьезная заболеваемость среди персонала, однако люди не боятся ходить на работу.
«Заболевших конечно много, намного больше, чем в предыдущие волны, но боязни особой нет, люди как раз надеются, что эта волна последняя и дальше все будет достаточно оптимистично», - отметил основатель «Теремка».
Гончаров также выразил уверенность, что уже закупленные продукты не испортятся из-за снижения трафика.
«Снижение не достаточно драматичное, чтобы это повлияло. Объем закупок корректируется ежедневно, и с этой точки зрение я не думаю, что должны быть какие-то проблемы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с НСН высказал мнение, что пандемия не повлияет на начало ресторанного бизнеса бойца Хабиба Нурмагомедова. По его словам, «рестораны можно открывать в любое время». При этом Миронов отметил, что «одно имя Хабиба не равно успеху для сети».
Со своей стороны, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал «Радиоточке НСН», что с экономической точки зрения сеть Хабиба открывать выгоднее, чем рестораны высокой кухни.
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