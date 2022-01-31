«Это не драматично»: Основатель «Теремка» оценил последствия удара «омикрона»

«У нас трафик упал по-разному, в зависимости от расположения торгового центра, но не так сильно, в одних местах на 20-25%, в других – на 5-10%. Причины очевидны, это распространение "омикрона"», - сказал Гончаров.

По его словам, наблюдается серьезная заболеваемость среди персонала, однако люди не боятся ходить на работу.

«Заболевших конечно много, намного больше, чем в предыдущие волны, но боязни особой нет, люди как раз надеются, что эта волна последняя и дальше все будет достаточно оптимистично», - отметил основатель «Теремка».

Гончаров также выразил уверенность, что уже закупленные продукты не испортятся из-за снижения трафика.

«Снижение не достаточно драматичное, чтобы это повлияло. Объем закупок корректируется ежедневно, и с этой точки зрение я не думаю, что должны быть какие-то проблемы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».