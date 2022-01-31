В России более 9 тысяч новых госпитализированных с COVID-19

Больше всего зараженных коронавирусом зафиксировали Москве - 23 417 случаев за сутки. В тройку лидеров также входят Санкт-Петербург (15 802) и Подмосковье (11 470).

Антитела к штамму «омикрон» могут упасть так быстро, что человек снова будет подвергнут риску заражения, однако эту информацию еще нужно изучать, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Так ученый прокомментировал данные о том, что риск повторного заражения штаммом «омикрон» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта».



