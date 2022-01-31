В России более 9 тысяч новых госпитализированных с COVID-19
В России за минувшие сутки с коронавирусом госпитализированы 9 090 человек. Число выздоровевших после заражения COVID-19 в стране выросло за сутки на 30 130, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За этот период выявили 124 070 случая заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Умер из-за коронавируса за сутки 621 пациент.
Больше всего зараженных коронавирусом зафиксировали Москве - 23 417 случаев за сутки. В тройку лидеров также входят Санкт-Петербург (15 802) и Подмосковье (11 470).
Антитела к штамму «омикрон» могут упасть так быстро, что человек снова будет подвергнут риску заражения, однако эту информацию еще нужно изучать, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Так ученый прокомментировал данные о том, что риск повторного заражения штаммом «омикрон» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта».
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Горячие новости
Заразились
11,9 млн+124 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+621 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 130 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru