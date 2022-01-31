В России более 9 тысяч новых госпитализированных с COVID-19

В России за минувшие сутки с коронавирусом госпитализированы 9 090 человек. Число выздоровевших после заражения COVID-19 в стране выросло за сутки на 30 130, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За этот период выявили 124 070 случая заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Умер из-за коронавируса за сутки 621 пациент.

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Больше всего зараженных коронавирусом зафиксировали Москве - 23 417 случаев за сутки. В тройку лидеров также входят Санкт-Петербург (15 802) и Подмосковье (11 470).

Антитела к штамму «омикрон» могут упасть так быстро, что человек снова будет подвергнут риску заражения, однако эту информацию еще нужно изучать, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Так ученый прокомментировал данные о том, что риск повторного заражения штаммом «омикрон» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Коронавирус
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