СМИ: в Японии заявили о росте тяжелых случаев «омикрона»

Врачи в Японии заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и старше с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщает Express.

Врач: «омикрон» способен лишить человека голоса

Эксперты выявили увеличение числа людей в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

Как отмечают врачи, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые получили вакцину давно.

Напомним, существует риск полностью потерять голос из-за «омикрон»-штамма. Это возможно, если COVID-19 достигнет гортаноглотки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры