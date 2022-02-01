СМИ: в Японии заявили о росте тяжелых случаев «омикрона»

Эксперты выявили увеличение числа людей в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

Как отмечают врачи, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые получили вакцину давно.

Напомним, существует риск полностью потерять голос из-за «омикрон»-штамма. Это возможно, если COVID-19 достигнет гортаноглотки.

