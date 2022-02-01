СМИ: в Японии заявили о росте тяжелых случаев «омикрона»
Врачи в Японии заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и старше с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщает Express.
Эксперты выявили увеличение числа людей в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.
Как отмечают врачи, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые получили вакцину давно.
Напомним, существует риск полностью потерять голос из-за «омикрон»-штамма. Это возможно, если COVID-19 достигнет гортаноглотки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru