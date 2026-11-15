Сбор монет из фонтана Треви в Риме сократился на 12%
Сбор монет из знаменитого фонтана Треви в Риме упал почти на €200 тысяч за первые девять месяцев 2026 года. Об этом сообщает католическая благотворительная организация Caritas, которая занимается извлечением средств.
По данным организации, с января по сентябрь из фонтана было извлечено около 1,24 миллиона евро, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий вес собранных монет также снизился — с 28 до 22,7 тонны (-18,9%).
Эксперты связывают спад с введением в феврале 2026 года системы платного доступа к чаше фонтана. Билет стоимостью 2 евро был введен для регулирования туристического потока и защиты исторического памятника от чрезмерной нагрузки.
Все средства, извлеченные из фонтана Треви, традиционно направляются на благотворительные программы Caritas. Деньги используются для поддержки приютов для бездомных, социальных столовых и других программ помощи нуждающимся в Риме и за его пределами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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