Сбор монет из фонтана Треви в Риме сократился на 12%

По данным организации, с января по сентябрь из фонтана было извлечено около 1,24 миллиона евро, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий вес собранных монет также снизился — с 28 до 22,7 тонны (-18,9%).

Эксперты связывают спад с введением в феврале 2026 года системы платного доступа к чаше фонтана. Билет стоимостью 2 евро был введен для регулирования туристического потока и защиты исторического памятника от чрезмерной нагрузки.

Все средства, извлеченные из фонтана Треви, традиционно направляются на благотворительные программы Caritas. Деньги используются для поддержки приютов для бездомных, социальных столовых и других программ помощи нуждающимся в Риме и за его пределами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».