Топ-менеджеры Nvidia потеряли $5,6 млрд на фоне скандала и обвала акций

По данным Forbes, шесть нынешних и бывших директоров и топ-менеджеров корпорации лишились в совокупности $5,6 млрд, а сам основатель потерял $62 млрд.

Наиболее ощутимый удар пришелся на членов совета директоров Марка Стивенса и Тенча Кокса: их капиталы сократились на $2 млрд и $2,2 млрд соответственно. Резкое падение котировок также лишило статуса миллиардеров исполнительного директора Колетт Кресс и бывшего вице-президента Джея Пури. Значительную часть состояния потерял и главный юрисконсульт Nvidia Тим Тетер.

Сам же Дженсен Хуанг из-за обвала стоимости бумаг выбыл из первой десятки богатейших людей планеты. По оценкам Forbes, сейчас его состояние составляет порядка $145 млрд, что на $62 млрд меньше максимальных значений.

Кризис вокруг Nvidia разгорелся в начале ноября после публикаций СМИ о внебрачных связях Дженсена Хуанга с экс-руководительницой сингапурской компании Megaspeed (крупного покупателя чипов Nvidia) Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на разведку КНР. В результате основатель компании, бессменно возглавлявший ее 33 года, 12 ноября подал в отставку со всех постов. На фоне репутационного скандала, внутреннего расследования и внезапной смены руководства котировки Nvidia рухнули более чем на 30% от октябрьских максимумов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».