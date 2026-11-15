Топ-менеджеры Nvidia потеряли $5,6 млрд на фоне скандала и обвала акций
Скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга и последующее падение акций компании более чем на 30% привели к колоссальным финансовым потерям среди высшего руководства. Об этом сообщает Forbes.
По данным Forbes, шесть нынешних и бывших директоров и топ-менеджеров корпорации лишились в совокупности $5,6 млрд, а сам основатель потерял $62 млрд.
Наиболее ощутимый удар пришелся на членов совета директоров Марка Стивенса и Тенча Кокса: их капиталы сократились на $2 млрд и $2,2 млрд соответственно. Резкое падение котировок также лишило статуса миллиардеров исполнительного директора Колетт Кресс и бывшего вице-президента Джея Пури. Значительную часть состояния потерял и главный юрисконсульт Nvidia Тим Тетер.
Сам же Дженсен Хуанг из-за обвала стоимости бумаг выбыл из первой десятки богатейших людей планеты. По оценкам Forbes, сейчас его состояние составляет порядка $145 млрд, что на $62 млрд меньше максимальных значений.
Кризис вокруг Nvidia разгорелся в начале ноября после публикаций СМИ о внебрачных связях Дженсена Хуанга с экс-руководительницой сингапурской компании Megaspeed (крупного покупателя чипов Nvidia) Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на разведку КНР. В результате основатель компании, бессменно возглавлявший ее 33 года, 12 ноября подал в отставку со всех постов. На фоне репутационного скандала, внутреннего расследования и внезапной смены руководства котировки Nvidia рухнули более чем на 30% от октябрьских максимумов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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