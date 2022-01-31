«Не обсуждается»: Песков ответил на вопрос о локдауне в России

Вопрос введения федерального локдауна в России из-за распространения коронавирусной инфекции не актуален и не обсуждается. Об этом сообщил в понедельник на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Вирусолог усомнился в выводах британских коллег о силе антител после «омикрона»

За последние сутки в стране было выявлено максимальное число зараженных коронавирусной инфекцией - более 124 тысяч человек. Госпитализированы свыше 9 тысяч заболевших. При этом выздоровели и выписаны более 30 тысяч человек.

Глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов ранее рассказал, что человек, заболевший «омикроном» может оказаться заразным уже через несколько часов после инфицирования.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий Песков
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