«Не обсуждается»: Песков ответил на вопрос о локдауне в России
Вопрос введения федерального локдауна в России из-за распространения коронавирусной инфекции не актуален и не обсуждается. Об этом сообщил в понедельник на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
За последние сутки в стране было выявлено максимальное число зараженных коронавирусной инфекцией - более 124 тысяч человек. Госпитализированы свыше 9 тысяч заболевших. При этом выздоровели и выписаны более 30 тысяч человек.
Глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов ранее рассказал, что человек, заболевший «омикроном» может оказаться заразным уже через несколько часов после инфицирования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,9 млн+124 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+621 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 130 / сут.
- Сбер запустил сервис для проверки онлайн-переводов доверенным помощником
- «Не обсуждается»: Песков ответил на вопрос о локдауне в России
- Экс-глава Нацбанка Казахстана назначен мэром Алма-Аты
- В России более 9 тысяч новых госпитализированных с COVID-19
- В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый февраль
- СМИ назвали сроки рассмотрения обращения о признании ЛНР и ДНР
- В Подмосковье военный случайно застрелил сослуживца
- Зюганов: Фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР
- В Москве началась вакцинация подростков от COVID-19
- Глава ЛНР заявил о прибывающих на Украину наемниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru