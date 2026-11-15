Силы ЕС высадились на борт танкера в Средиземном море по подозрению в связи с РФ
Силы ЕС в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI 13 ноября высадились на борт танкера Midag в Средиземном море. Об этом сообщила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в соцсети X.
По ее словам, судно подозревается в принадлежности к российскому «теневому флоту».
Согласно данным международных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker, в момент инцидента танкер следовал под флагом Зимбабве.
Это уже не первый случай, когда военные структуры стран Евросоюза предпринимают попытки задержать иностранные суда, подозревая их в сотрудничестве с Россией. В октябре военно-морские силы Франции остановили в Индийском океане танкер DF Peak, ходивший под флагом Бенина. Тогда заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал на отсутствие российских граждан на борту задержанного судна и охарактеризовал действия Парижа как грубое нарушение норм международного права.
Напомним, что еще в середине августа президент России Владимир Путин обращал внимание на стремление властей ряда стран ограничить морское судоходство российских компаний. Глава государства предупреждал, что Москва будет отвечать на подобные действия зеркально, причем ответные меры не обязательно будут приниматься в тех же акваториях, где происходят инциденты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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