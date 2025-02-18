«Иск не примут»: Юрист оценил шансы Разина засудить Шамана за песни «Ласкового мая»
Турецкий суд не примет иск Разина, в котором он обвиняет певца Шамана и других знаменитостей в незаконном исполнении песен «Ласкового мая», заявил НСН Виктор Осипов.
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин даже через Турцию не сможет засудить Шамана и других артистов за якобы незаконное исполнение песен группы, заявил НСН юрист по авторскому праву Виктор Осипов. Он отметил, что иск подается по месту нахождения ответчика.
Продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин ранее заявил, что взыщет «ворованные» миллионы с тех, кто каким-либо образом использует записи концертов и песни группы. Разин добавил, что будет судиться в Турции, в России сделать это у него не получилось. Первые досудебные письма Разин отправил в январе 2025 года. Среди адресатов — певец Ярослав Дронов (известен как Шаман) и другие знаменитости, выступившие в рамках трибьют-шоу, посвященном 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова, в «Крокус Сити Холле» в октябре 2023 года. Концерт также транслировался на телеканале «Россия 1». Осипов оценил перспективы делопроизводства.
«Это способ привлечь к себе внимание. Я очень сомневаюсь, что турецкий суд сможет принять решение против исполнителей в России. Дело в том, что по общему правилу иск подается по месту нахождения ответчика. Если концерты были в России, то суд в Турции вряд ли будет заниматься этим вопросом. Турецкий суд просто не примет этот иск к производству, шансы весьма незначительные», - рассказал он.
Осипов объяснил, что оштрафовать телеканал нельзя по этой же причине, «привлечь» компанию можно только в России.
«И сам телеканал тоже находится в России. Теоретически делопроизводство возможно в Турции, если была трансляция местная или запись концерта. Но в любом случае здесь основным нарушителем тогда будет телекомпания, которая находится в России. Если доходит дело до привлечения российской телекомпании, необходимо решение российского суда о том, что прав нет. А если один суд уже что-то установил, второму рассматривать этот вопрос с другим результатом не положено. Если каждый суд будет принимать свои решения, судебная система просто развалится», - объяснил собеседник НСН.
В ноябре прошлого года стало известно, что суд встал на сторону вдовы Шатунова, Светланы, признав за ней исключительные права на 23 композиции, включая знаменитые «Белые розы» и «Седая ночь», передает «Радиоточка НСН».
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