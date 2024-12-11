Сергей Жуков обратился в Следком и ВС из-за блокировки фильма «Руки вверх!»
Певец, сооснователь группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и ООО «Первое музыкальное издательство» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой из-за блокировки показа фильма о коллективе. Об этом сообщает агентство «Регнум».
В обращении отмечается, что глава компании «Джем» Андрей Черкасов пытается заблокировать показ фильма «Руки вверх!» на стриминговых сервисах. На сайте Мосгорсуда уже появились решения о предварительной блокировке картины на платформах «Старт», «Кинопоиск», «Премьер» и «Иви». Авторы обращения указывают, что инициатор блокировок — ООО «Компания Топ7», зарегистрированная на жену Черкасова и работающая в помещении «Джема». Организация требует от стримингов крупных денежных компенсаций за нарушение исключительных прав.
По словам Жукова, Черкасов долгое время пытается оспорить права на творчество группы «Руки вверх!». Как отметил музыкант, его оппонент «нашел брешь в законодательстве и поставил ее использование на поток». Жуков подчеркнул, что Черкасов досаждает многим другим авторам, звукозаписывающим лейблам и пользователям.
Кроме того, артист подал в столичный Арбитражный суд три иска к компании «Джем» о признании права на произведения, исполнения, фонограммы. Заседания по этим делам запланированы на январь.
Ранее Сергей Жуков заявил в беседе с НСН, что ограничения, наложенные на трансляцию фильма «Руки вверх!» на стриминг-сервисах, будут оспорены и сняты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru