Следом за Блиновской и Лерчек? Блогер Митрошина призналась в отмывании денег

ЗАДЕРЖАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ

8 марта блогер Александра Митрошина признала вину в полном объеме по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в СК РФ. Накануне она была доставлена в Москву в следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по столице. Туда ее перевезли из Сочи.

Следователи московского СК провели с девушкой следственные действия и допрос, уточнили в пресс-службе ведомства. Инфлюенсера задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 127 млн рублей. Уже в понедельник, 10 марта, ей планируют избрать меру пресечения.

«Следствие будет просить Чертановский [районный] суд [Москвы] об аресте», - рассказал собеседник «Известий».