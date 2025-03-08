Следом за Блиновской и Лерчек? Блогер Митрошина призналась в отмывании денег
8 марта блогера-миллионника Александру Митрошину доставили из Сочи в Москву на допрос к следователю, который длился несколько часов.
Накануне на Кубани по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 127 млн рублей и в отмывании денег задержали известного блогера, создательницу курсов по раскрутке в соцсетях Александру Митрошину. Ее уже доставили в Москву на допрос к следователю. Она признала свою вину. При этом действия девушки напоминают историю других инфоцыганок — Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). Кстати, одну из них на этой неделе суд уже признал виновной в отмывании денег и приговорил к пяти годам лишения свободы.
ЗАДЕРЖАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ
8 марта блогер Александра Митрошина признала вину в полном объеме по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в СК РФ. Накануне она была доставлена в Москву в следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по столице. Туда ее перевезли из Сочи.
Следователи московского СК провели с девушкой следственные действия и допрос, уточнили в пресс-службе ведомства. Инфлюенсера задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 127 млн рублей. Уже в понедельник, 10 марта, ей планируют избрать меру пресечения.
«Следствие будет просить Чертановский [районный] суд [Москвы] об аресте», - рассказал собеседник «Известий».
7 марта стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера задержали в Краснодарском крае. До этого она прилетела из Дубая в Сочи. Девушка проживала в ОАЭ с начала СВО. Митрошина скрывалась от органов следствия. После этого МВД заявило, что ее объявили в розыск.
Отмечается, что создательница курсов по раскрутке в соцсетях из 127 млн рублей неуплаченных налогов легализовала более 60,25 млн рублей для придания видимости правомерного владения этими средствами. Сама Митрошина объяснила, что средства, полученные от ее деятельности, были использованы для погашения штрафов и пеней.
«В целях придания видимости правомерного владения... она легализовала часть денег путем покупки недвижимости в Москве», - сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
В прокуратуре Москвы рассказали, что Митрошина направляла доход от своих курсов на счета трех индивидуальных предпринимателей. Согласно информации из картотеки арбитражного суда Москвы, по итогам 2021 года подозреваемая задолжала ФНС свыше 214 млн рублей.
По данным Telegram-канала «Shot», последние полгода финансовые дела Митрошиной вел ее молодой человек Тимур Кошкаров. Он является предпринимателем, а также работал тренером по йоге. Известно, что он уволил всю команду блогерши и смог уговорить ее вернуться в Россию, заверив, что это безопасно.
ОТМЫВАНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Согласно выводам налоговой инспекции, Митрошина неправомерно использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что ее доходы превышали установленный лимит. В рамках бизнес-процессов девушка использовала счета нескольких индивидуальных предпринимателей для получения доходов от продажи рекламы и проведения онлайн-курсов, что позволило ей снизить налоговую нагрузку. Такая схема похожа на действия других инфоцыганок — блогеров Лерчек и Елены Блиновской.
Арбитражные суды отклонили иск Митрошиной, которая пыталась оспорить доначисление налогов на сумму более 120 млн рублей и штраф в размере 87 млн рублей. По информации РИА Новости, судебные инстанции подтвердили правомерность решения Федеральной налоговой службы, отметив, что схема, использованная Митрошиной, позволяла ей избежать уплаты налогов.
Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием «NEWS.ru» объяснил, что, если легализация денежных средств Митрошиной будет доказана, ей может грозить до нескольких лет лишения свободы,
«В случае если будет доказана легализация денежных средств в особо крупном размере, может грозить уголовная ответственность по пункту "б" части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с возможным штрафом и ограничением свободы», - сказал он.
5 ЛЕТ БЛИНОВСКОЙ И АРЕСТ ЛЕРЧЕК
На этой неделе суд вынес приговор другому российскому блогеру, чьи действия по дроблению бизнеса были похожи на схему Александры Митрошиной. Так, 3 марта «королеву марафонов» Елену Блиновскую признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Савеловский суд Москвы назначил блогеру наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом ее освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.
Также Блиновская была оштрафована на 1 млн рублей. К тому же с нее взыскали 587 млн рублей по гражданскому иску. Имущество знаменитости, в том числе земельный участок в Подмосковье, было взыскано в пользу государства. Кроме того, после освобождения ей будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет.
При этом президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью НСН заявил, что Елена Блиновская не будет находиться в тюрьме все положенные ей пять лет, и, с учетом амнистии, блогер может выйти даже в мае этого года.
«Это в принципе необычное дело, потому что приговоров по такого рода статьям в России и не вспомнишь. Это показательное дело, возможно, будут еще подобные дела, если блогеры не будут платить налоги. История с Блиновской должна дисциплинировать всех, даже тех, у кого не такие сумасшедшие цифры. Приговор, конечно, большой, обычно за такого рода правонарушения сильно не карают. Однако не стоит забывать, что это приговор первой инстанции, что-то снизят в апелляции. Она в любом случае не будет отбывать наказание пять лет. Если мы говорим об амнистии, то вообще к 9 мая может выйти. Статья у Блиновской не драконовская», - заметил он.
По похожим причинам, что и Елена Блиновская с Александрой Митрошиной, в 2024 году была задержана другая известная российская блогер-миллионник Валерия Чекалина (Лерчек). В октябре прошлого года ей, а также ее бывшему супругу Артему Чекалину и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за перевод более 251 млн рублей на иностранные счета с использованием подложных документов.
Троицкий суд Москвы отправил Лерчек под домашний арест. В январе 2025 года мера пресечения была продлена до 26 марта. Фигурантам дела может грозить до 10 лет заключения и до 10 млн рублей штрафа.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН предложил ввести налоговую амнистию для блогеров, чтобы они сами рассчитали свои задолженности.
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