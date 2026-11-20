Мерц допустил снятие антироссийских санкций в обмен на уступки по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил постепенную отмену санкций в отношении Москвы в случае уступок со стороны России в переговорах по Украине, сообщает Handelsblatt со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца.
По его словам, Киев должен иметь возможность интеграции в Европу. Заявление прозвучало по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине. Канцлер указал, что линия фронта должна быть «отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам».
Мерц выразил сомнение в результативности трехсторонней встречи России, США и КНР, которая прошла в Шэньчжэне, отметив, что мирные переговоры могут быть успешными только в том случае, если на них будут присутствовать Украина и Европа.
Ранее канцлер подтвердил намерение союзников продолжать масштабную поддержку Киева в течение следующего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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