По его словам, Киев должен иметь возможность интеграции в Европу. Заявление прозвучало по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине. Канцлер указал, что линия фронта должна быть «отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам».

Мерц выразил сомнение в результативности трехсторонней встречи России, США и КНР, которая прошла в Шэньчжэне, отметив, что мирные переговоры могут быть успешными только в том случае, если на них будут присутствовать Украина и Европа.

Ранее канцлер подтвердил намерение союзников продолжать масштабную поддержку Киева в течение следующего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

