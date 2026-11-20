По его словам, речь идет о 679 км новой инфраструктуры, более 32 тыс. специалистах, 11 тыс. единиц техники. В кооперации по высокоскоростному поезду участвуют 150 предприятий. В настоящее время ведется сборка первых трех составов.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет запущена в 2028 году. Путь займет 2 часа 15 минут.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство первой в России ВСМ идет полным ходом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

