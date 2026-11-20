Началась полномасштабная фаза строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург перешло в полномасштабную фазу, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Андрея Никитина.
По его словам, речь идет о 679 км новой инфраструктуры, более 32 тыс. специалистах, 11 тыс. единиц техники. В кооперации по высокоскоростному поезду участвуют 150 предприятий. В настоящее время ведется сборка первых трех составов.
ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет запущена в 2028 году. Путь займет 2 часа 15 минут.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство первой в России ВСМ идет полным ходом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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