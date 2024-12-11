Потехин: У продюсера Черкасова не было прав на песни «Руки Вверх!»

Суды по вопросу прав на песни группы «Руки Вверх!» идут уже 20 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил экс-участник и сооснователь коллектива Алексей Потехин.

Продюсеры рассказали, на каких условиях фильм «Руки Вверх!» можно разблокировать

По его словам, глава компании «Джем» продюсер Андрей Черкасов не мог продать права на песни, так как у него их просто не было, а все предоставленные документы являются фальшивыми.

«И это дело стопорят, не дают доступ к данным, потому что, видимо, проплачены были большие деньги. Конечно, всех посадят в конце концов, всех этих аферистов», — указал музыкант.

Потехин также напомнил, что уже было направлено обращение в Следственный комитет РФ, и добавил, что решить спор с Черкасовым поможет освещение ситуации.

Ранее певец, сооснователь группы Сергей Жуков и ООО «Первое музыкальное издательство» обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой, указав, что Черкасов пытается заблокировать показ фильма «Руки вверх!» на стриминговых сервисах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
ТЕГИ:СудАвторские ПраваМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры