Потехин: У продюсера Черкасова не было прав на песни «Руки Вверх!»

По его словам, глава компании «Джем» продюсер Андрей Черкасов не мог продать права на песни, так как у него их просто не было, а все предоставленные документы являются фальшивыми.

«И это дело стопорят, не дают доступ к данным, потому что, видимо, проплачены были большие деньги. Конечно, всех посадят в конце концов, всех этих аферистов», — указал музыкант.

Потехин также напомнил, что уже было направлено обращение в Следственный комитет РФ, и добавил, что решить спор с Черкасовым поможет освещение ситуации.

Ранее певец, сооснователь группы Сергей Жуков и ООО «Первое музыкальное издательство» обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой, указав, что Черкасов пытается заблокировать показ фильма «Руки вверх!» на стриминговых сервисах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

