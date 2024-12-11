Потехин: У продюсера Черкасова не было прав на песни «Руки Вверх!»
Суды по вопросу прав на песни группы «Руки Вверх!» идут уже 20 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил экс-участник и сооснователь коллектива Алексей Потехин.
По его словам, глава компании «Джем» продюсер Андрей Черкасов не мог продать права на песни, так как у него их просто не было, а все предоставленные документы являются фальшивыми.
«И это дело стопорят, не дают доступ к данным, потому что, видимо, проплачены были большие деньги. Конечно, всех посадят в конце концов, всех этих аферистов», — указал музыкант.
Потехин также напомнил, что уже было направлено обращение в Следственный комитет РФ, и добавил, что решить спор с Черкасовым поможет освещение ситуации.
Ранее певец, сооснователь группы Сергей Жуков и ООО «Первое музыкальное издательство» обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой, указав, что Черкасов пытается заблокировать показ фильма «Руки вверх!» на стриминговых сервисах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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