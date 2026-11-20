Песков: Путин и Трамп не обсуждали восстановление прямых перелетов
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в китайском Шэньчжэне не обсуждали восстановление прямых авиаперелетов между двумя странами, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Нет», - ответил пресс-секретарь.
Встреча двух президентов состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Обсуждались некоторые вопросы двусторонних отношений РФ и США, затрагивалась тема украинского урегулирования.
Ранее стало известно, что США связывают возобновление авиасообщения с РФ с урегулированием по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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