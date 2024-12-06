«Знали о конфликте»: Фильм «Руки вверх!» удалят со стримингов по решению суда

Фильм «Руки вверх!» по требованию Роскомнадзора исчезнет со всех онлайн-стримингов: такое решение в рамках обеспечительных мер 3 декабря принял Мосгорсуд. Стриминговые платформы «Старт», «Иви», «Кинопоиск» и «Премьер» должны будут удалить фильм в ближайшие дни.

Причина – спор о правах на песни «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и других, звучащих в фильме. За них спорят основатели группы Сергей Жуков и Алексей Потехин с одной стороны, а также издательство «Джем» и бывший продюсер Андрей Маликов – с другой.