«Знали о конфликте»: Фильм «Руки вверх!» удалят со стримингов по решению суда
Фильм, успевший собрать в кинопрокате почти миллиард рублей, изымают с онлайн-платформ из-за спора о правах на песни.
Фильм «Руки вверх!» по требованию Роскомнадзора исчезнет со всех онлайн-стримингов: такое решение в рамках обеспечительных мер 3 декабря принял Мосгорсуд. Стриминговые платформы «Старт», «Иви», «Кинопоиск» и «Премьер» должны будут удалить фильм в ближайшие дни.
Причина – спор о правах на песни «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и других, звучащих в фильме. За них спорят основатели группы Сергей Жуков и Алексей Потехин с одной стороны, а также издательство «Джем» и бывший продюсер Андрей Маликов – с другой.
Экс-продюсер группы Андрей Маликов в ответ на просьбу НСН прокомментировать решение суда переадресовал вопросы другому участнику судебного разбирательства, правообладателю — издательству «Джем».
«Я косвенно в этой ситуации, звоните, пожалуйста, в издательство «Джем». Все, что происходит с фильмом, что его сносят с платформ, это касательно наших судебных разбирательств. Московский кассационный суд в последней инстанции вынес решение, что стороны знали о существующем конфликте по фонограммам. Владельцем всех золотых хитов является Андрей Маликов. Мои права переданы в издательство «Джем», — сообщил Маликов НСН.
Судебное разбирательство идет между Маликовым и ее основателями Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. Маликов утверждает, что права на песни принадлежат ему, так как он финансировал их создание. Музыканты требуют признать договоры о передаче прав недействительными. Контроль за исполнением судебного решения поручен Роскомнадзору, передает «Радиоточка НСН».
По данным ЕАИС Фонда кино, фильм «Руки вверх!» за время проката в офлайн-кинотеатрах собрал 965 миллионов рублей. Премьера на больших экранах состоялась 10 октября.
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