В издательстве «Джем» прошли обыски после жалобы Сергея Жукова на фиктивные документы
Представители правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7», которые фактически расположены по одному адресу.
Как сообщили очевидцы, оперативники искали предметы и документы, которые могли быть использованы для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК «Самоуправство». На месте была застигнута жена Черкасова, Юлия Палийчук, на имя которой зарегистрирована «Компания Топ 7».
Проверка связана с письмом лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Музыкант сообщил, что вместе с Алексеем Потехиным они признаны потерпевшими по уголовному делу, расследуемому московской полицией по ч. 1 ст. 330 УК «Самоуправство».
По версии следствия, неустановленные лица составили фиктивные документы, якобы подтверждающие права на фонограммы группы «Руки Вверх!», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru