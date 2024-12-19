В издательстве «Джем» прошли обыски после жалобы Сергея Жукова на фиктивные документы

Представители правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7», которые фактически расположены по одному адресу.

Как сообщили очевидцы, оперативники искали предметы и документы, которые могли быть использованы для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК «Самоуправство». На месте была застигнута жена Черкасова, Юлия Палийчук, на имя которой зарегистрирована «Компания Топ 7».