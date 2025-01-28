Сергей Жуков рассказал о продолжении фильма «Руки вверх!»

Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в 2026 году, к 30-летнему юбилею коллектива. Об этом рассказал лидер группы Сергей Жуков.

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По его словам, в первой части картины зрители узнали не все. «Нам есть что рассказать, поверьте», — сказал поп-музыкант ОСН.

Первая часть картины о популярной группе была спродюсирована самим Сергеем Жуковым. В картине показаны разные этапы из жизни артистов, а роль юного исполнителя исполнил сын музыканта Энджел. Актер Влад Прохоров сыграл Жукова в молодости. Сам музыкант также неоднократно появлялся в фильме в ряде эпизодов.

Ранее Жуков рассказывал, что в конце 2025 года в России может выйти премьера мюзикла «Руки вверх». По его словам, в основу сюжета лягут песни, а не история группы.

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ФОТО: РИА Новости
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