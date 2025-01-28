Сергей Жуков рассказал о продолжении фильма «Руки вверх!»
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в 2026 году, к 30-летнему юбилею коллектива. Об этом рассказал лидер группы Сергей Жуков.
По его словам, в первой части картины зрители узнали не все. «Нам есть что рассказать, поверьте», — сказал поп-музыкант ОСН.
Первая часть картины о популярной группе была спродюсирована самим Сергеем Жуковым. В картине показаны разные этапы из жизни артистов, а роль юного исполнителя исполнил сын музыканта Энджел. Актер Влад Прохоров сыграл Жукова в молодости. Сам музыкант также неоднократно появлялся в фильме в ряде эпизодов.
Ранее Жуков рассказывал, что в конце 2025 года в России может выйти премьера мюзикла «Руки вверх». По его словам, в основу сюжета лягут песни, а не история группы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергей Жуков рассказал о продолжении фильма «Руки вверх!»
- Российский актер Колокольников снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос»
- Потери ВСУ в Курской области составили более 55 470 военнослужащих
- СМИ: В Львовской области мэров оштрафовали за невыполнение плана по мобилизации
- Госдума приняла закон об электронном извещении о ДТП
- СМИ: Киркоров вместе с Орбакайте выступил на еврейской свадьбе в США
- Россиянина задержали за контрабанду сильнодействующего вещества в Санкт-Петербурге
- Леди Гага объявила дату выхода нового альбома
- Премьер Сербии подал в отставку на фоне не утихающих протестов
- Бразилец Неймар покинул саудовский ФК «Аль-Хиляль»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru