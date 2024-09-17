«Накрутили!»: Зверев о незаконном исполнении песни Куртуковой «Матушка-Земля»
Когда известный во всем мире певец поет композицию сформировавшегося исполнителя, ему нужно сказать спасибо, отметил в эфире НСН Сергей Зверев.
Известный дизайнер, певец Сергей Зверев в театре «Одеон» на спецпоказе мюзикла «Москва слезам не верит» рассказал НСН, что не видит ничего катастрофического в том, что исполнил песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» без разрешения автора слов и музыки.
Ранее Зверев исполнил песню Куртуковой «Матушка-земля» на премии TOP BEST RUSSIA в Самаре. Спустя три дня он спел ее в Москве на закрытой вечеринке с новым авторским прочтением. Автор слов и музыки композиции Петр Андреев заявил, что это является нарушением авторских прав и шоумену стоит готовиться к судебному разбирательству. Зверев отметил, что люди «любят накрутить».
«Весь мир поет мои песни, весь мир поет песни Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова. И мы так рады. Все поют песни Майкла Джексона, Мадонны. Мы прям рады! Я когда вижу, слышу, когда мои песни поют, я думаю, если фонограмма слабенькая, хоть бы сказали мне, фонограмму дал, минус бы дал. Это, скорее всего, придет, потому что накрутили… У нас умеют, любят накрутить. А это придет. Когда молодой исполнитель сформировался и чувствует себя уверенно, то он должен еще сказать спасибо и отдать низкий поклон за то, что его песню исполнил человек, которого знают во всем мире», - сказал Зверев.
Он рассказал, что тогда его попросили спеть патриотическую песню и дали список из композиций на выбор.
«Мне надо было работать на одной премии. Меня попросили какую-то современную спеть песню, патриотическую. А я говорю: «Как вы думаете, какую песню патриотическую видите в моем исполнении?». И мне выслали список. Там было пять песен SHAMAN, три песни Газманова и как раз была Татьяна Куртукова. Так вот я ее как раз и взял на это мероприятие, и там ее спел. А она взорвала интернет», - отметил певец.
Кроме того, Зверев признался, что хотел бы записать песню с Татьяной Куртуковой и SHAMAN.
«Я с удовольствием! У меня столько песен, можно мою перепеть. Очень много вижу всего, у меня прям картинки в костюмах, во всем таком. У меня просто потрясающие костюмы. И у меня, кстати, есть жилет расшитый. Думаю, вот кому надо, ей надо! Этот жилет как раз для этих песен, он весь расшит этими цветами и полевыми, и не полевыми. Это очень красиво. Куртукова – это, скорее всего, молодая Людмила Зыкина. И если взять молодую Зыкину, она же была вообще красотка. И песни эти в русском стиле… Куртукова идет в разрез с SHAMAN, она вся на позитиве. Хотя для меня SHAMAN тоже открытие, с ним бы я тоже хотел записать дуэт. Можно было бы и патриотическую спеть», - добавил он.
Ранее сообщалось, что певица Алена Апина намерена подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls», которая в своих выступлениях использует фонограмму с голосом артистки, напоминает «Радиоточка НСН».
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