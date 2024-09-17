«Накрутили!»: Зверев о незаконном исполнении песни Куртуковой «Матушка-Земля»

Известный дизайнер, певец Сергей Зверев в театре «Одеон» на спецпоказе мюзикла «Москва слезам не верит» рассказал НСН, что не видит ничего катастрофического в том, что исполнил песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» без разрешения автора слов и музыки.

Ранее Зверев исполнил песню Куртуковой «Матушка-земля» на премии TOP BEST RUSSIA в Самаре. Спустя три дня он спел ее в Москве на закрытой вечеринке с новым авторским прочтением. Автор слов и музыки композиции Петр Андреев заявил, что это является нарушением авторских прав и шоумену стоит готовиться к судебному разбирательству. Зверев отметил, что люди «любят накрутить».