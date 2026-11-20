По его словам, их подозревают в хищении средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений. «Преступный клубок по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье продолжает распутываться», - написал он.

Отмечается, что задержанными оказались Сергей Бирюков и Антон Глушков. Следствие выясняет их роль в произошедшем. По предварительным данным, бывшие парламентарии могли участвовать в хищении и обналичивании бюджетных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений.

Ранее стало известно, что контроль за фортификациями в Курской области вели бывшие чиновники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

