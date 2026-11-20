Двух экс-депутатов в Курске задержали по делу о фортификациях
Задержаны двое бывших депутатов Курской областной Думы, сообщил в «Максе» губернатор Александр Хиштейн.
По его словам, их подозревают в хищении средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений. «Преступный клубок по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье продолжает распутываться», - написал он.
Отмечается, что задержанными оказались Сергей Бирюков и Антон Глушков. Следствие выясняет их роль в произошедшем. По предварительным данным, бывшие парламентарии могли участвовать в хищении и обналичивании бюджетных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений.
Ранее стало известно, что контроль за фортификациями в Курской области вели бывшие чиновники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Двух экс-депутатов в Курске задержали по делу о фортификациях
- Началась полномасштабная фаза строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
- Стубб: Трамп призвал европейских лидеров напрямую общаться с Россией
- Число пострадавших при беспилотной атаке ВСУ на Курск выросло до 13
- В Санкт-Петербурге арестовали трех человек за избиение школьника и его отца
- Индекс здоровья домашних животных в России составил 63,8 балла из 100
- Туск: Польша не отправит свои войска на Украину
- Путин заявил о согласии России с компромиссами США по Украине
- Более половины россиян работают без доплат за дополнительные задачи
- Российский военный рассказал, как сбил украинский FPV-дрон крышкой от ящика