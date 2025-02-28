Энджел и «реинкарнация»: Сергей Жуков о будущем звезд фильма «Руки Вверх!»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал, что написал несколько песен для актера Влада Прохорова, сыгравшего главную роль в фильме о легендарной поп-группе.

Фильм «Руки Вверх!» вышел на экраны в октябре 2024 года и заработал на сегодняшний день в прокате 968 млн рублей. Главную роль «молодого Жукова» сыграл 26-летний Влад Прохоров, сын артиста, Энджел Жуков сыграл его в детстве. Сергей Жуков сообщил, что верит в музыкальное будущее Прохорова.