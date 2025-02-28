Энджел и «реинкарнация»: Сергей Жуков о будущем звезд фильма «Руки Вверх!»
Влад Прохоров по духу оказался тем самым «Сережкой из 1996-го» и вполне может стать звездой эстрады, сказал в эфире НСН Сергей Жуков, выразив надежду, что маленькая роль его сына Энджела в картине превратится в большую.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал, что написал несколько песен для актера Влада Прохорова, сыгравшего главную роль в фильме о легендарной поп-группе.
Фильм «Руки Вверх!» вышел на экраны в октябре 2024 года и заработал на сегодняшний день в прокате 968 млн рублей. Главную роль «молодого Жукова» сыграл 26-летний Влад Прохоров, сын артиста, Энджел Жуков сыграл его в детстве. Сергей Жуков сообщил, что верит в музыкальное будущее Прохорова.
«Влад Прохоров сыграл молодого Жукова гениально и очень круто. Он был одним из более чем 80 претендентов на эту роль. Мы отбирали молодого Сергея Жукова очень долго, это было около пяти месяцев бесконечных кастингов. И когда осталось двое ребят, один из них был Влад, я уже точно знал, что это будет он. Я понял, что это моя маленькая реинкарнация - по духу, по настроению, по состоянию души он абсолютно тот самый Сережка Жуков из 1996-го года. Мне было очень приятно, что зрители тоже в это поверили и уже с первых мгновений, с появлением Влада на экране абсолютно точно приняли его, как меня, и уже смотрели эту историю вне зависимости от актера, который играет мою роль. Поэтому я уверен, у Влада большое будущее, уверен, что он еще и обязательно проявит себя в музыкальной карьере, потому что он поет. Я написал для него несколько песен, поэтому надеюсь, что мы еще увидим большую, красивую, классную звезду не только в кино, но и на эстраде», - подчеркнул лидер «Руки Вверх!»
Он также отметил, что соседи из Димитровграда признали их удивительное сходство с сыном, выразив надежду, что Энджел сыграет когда-нибудь и 15-летнего Жукова.
«Роль маленького Жукова в детстве играл мой сын Энджел. Каково это играть с сыном? Это было непередаваемое впечатление. Мы снимали в моем родном городе Димитровграде, на моей родной улице, у моего подъезда. Удивительно, но когда соседи видели Энджела, то обращались к нему: «Сережка!», потому Энджел – просто вылитый я в детстве. Если сравнить две наших фотографии этого возраста, тут даже не пришлось искать никаких актеров. Справился ли он с задачей? Конечно, да! Единственное, о чем я жалею, что у Энджела очень маленькая роль получилась. Кто знает, может быть, история продолжится и мы увидим приключения 15-летнего Сережки Жукова, которого сыграет мой сын», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сергей Жуков рассказал «Культурному гиду НСН» об эмоциях в связи с успехом фильма и концертных рекордах.
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