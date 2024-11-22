Разин возмущен решением суда по делу о правах на песни Шатунова

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в разговоре с mk.ru выразил возмущение по поводу решения Краснодарского краевого суда, который отклонил его ходатайства в деле о правах на песни Юрия Шатунова.

Разин заявил, что суд, по его мнению, стал «издевательством». Он сообщил, что решение будет обжаловано в ближайшие дни.

Суд подтвердил права семьи Шатунова на его творчество

21 ноября стало известно, что суд встал на сторону вдовы Шатунова, Светланы, признав за ней исключительные права на 23 композиции, включая знаменитые «Белые розы» и «Седая ночь».

Ранее сообщалось, что Светлана Шатунова планирует зарегистрировать товарный знак «Ласковый май», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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