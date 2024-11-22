Разин возмущен решением суда по делу о правах на песни Шатунова
Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в разговоре с mk.ru выразил возмущение по поводу решения Краснодарского краевого суда, который отклонил его ходатайства в деле о правах на песни Юрия Шатунова.
Разин заявил, что суд, по его мнению, стал «издевательством». Он сообщил, что решение будет обжаловано в ближайшие дни.
21 ноября стало известно, что суд встал на сторону вдовы Шатунова, Светланы, признав за ней исключительные права на 23 композиции, включая знаменитые «Белые розы» и «Седая ночь».
Ранее сообщалось, что Светлана Шатунова планирует зарегистрировать товарный знак «Ласковый май», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru