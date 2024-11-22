Разин возмущен решением суда по делу о правах на песни Шатунова

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в разговоре с mk.ru выразил возмущение по поводу решения Краснодарского краевого суда, который отклонил его ходатайства в деле о правах на песни Юрия Шатунова.

Разин заявил, что суд, по его мнению, стал «издевательством». Он сообщил, что решение будет обжаловано в ближайшие дни.