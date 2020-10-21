Шутки на грани скандала. Каким запомнился протоиерей Дмитрий Смирнов
Русская православная церковь лишилась одного из своих самых ярких представителей.
Почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщили представители РПЦ.
В конце сентября СМИ писали о том, что Смирнов попал в реанимацию с серьезным заболеванием. Отмечалось, что новая коронавирусная инфекция не имела отношения к госпитализации священнослужителя. 9 октября РПЦ пришлось опровергать появившуюся в соцсетях информацию о смерти Смирнова.
Протоиерей Смирнов - один из постоянных комментаторов НСН. Он известен своими яркими, порой неоднозначными высказываниями, которые не раз вызывали бурную дискуссию в церковной среде и обществе. Весной 69-летний священник переболел COVID-19, до этого у него также отмечались проблемы со здоровьем.
Его госпитализировали с коронавирусом и пневмонией в начале мая. Сообщалось, что болезнь отступила, а сам Смирнов назвал выздоровление чудом. «Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше. Собираюсь до Успения провести в затворе», - рассказывал он.
Незадолго до госпитализации с подозрением на COVID-19 священник в своей проповеди назвал нынешнюю ситуацию с коронавирусом «чрезвычайно полезным явлением». Он пояснил, что с приходом вируса эгоизм среди людей стал сокращаться, а вместо него проявились лучшие качества людей, стремление помочь другим, волонтерство.
Кроме того, возникло понимание важных для христианина и любого человека качеств души. Что касается смерти инфицированных, в том числе медиков и священников, то, по словам отца Димитрия, «эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм».
Вместе с тем во время самоизоляции он призывал верующих провести дома Страстную неделю и Пасху, понести «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья ближних». В эфире НСН он рекомендовал прихожанам перенести поход на кладбище до лучших времен.
«У Церкви нет никаких рычагов, церковь может только призывать. Я думаю, что посещение кладбища не есть что-то криминальное. Могилы там находятся друг от друга на расстоянии. Там только во время похорон толпы народу. Когда хоронят какого-то очень важного человека. А так обычно два человека, члены семьи. Пришли помолились, прибрали могилку, да и пошли. Но это можно всегда отложить. Все-таки серьезная вещь эта эпидемия. Лучше перенести свой поход на кладбище, туда можно сходить абсолютно в любой день», - добавил он.
В конце лета протоиерея Дмитрия Смирнова освободили от должности руководителя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья. В решении выражена благодарность клирику «за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии». Он останется почетным председателем этой структуры РПЦ. Новым главой комиссии стал московский священник Федор Лукьянов.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН в качестве основной причины отставки Смирнова назвал именно состояние здоровья пожилого клирика. Вместе с тем, он предположил, что расставание было «легким» также и из-за многочисленных противоречивых высказываний протоиерея, которые часто вызывали общественный резонанс.
«Я уверен, что главная причина - ослабление здоровья немолодого человека после тяжелой болезни. За последние полгода во время эпидемии никакими скандальными заявлениями протоиерей Дмитрий не отличился. Конечно, есть память и том, что его предыдущие высказывания вызывали, мягко говоря, неоднозначное отношение в обществе. Это, я думаю, тоже помнили. И поэтому разлука была более-менее без печали», - отметил он.
Протоиерей Димитрий Смирнов прославился неоднозначными высказываниями. Так, в одном из интервью он назвал образование для девочек бесполезным. По мнению протоиерея, в школе ребенка учат только зависти и хамству.
В другой раз Смирнов выступил против гражданских браков и сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Позднее ему пришлось объяснять свое высказывание из-за общественной критики. Он отметил, что осуждает в гражданском браке не женщин, а мужчин, которые не регистрируют отношения, а через какое-то время уходят к другим женщинам.
Очередной шквал критики вызвало высказывание Смирнова о перевоспитании матерщинника. При общении с детьми отец Дмитрий рассказал, что для перевоспитания грубияна применил простой метод - «я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается». При этом священнослужитель высказал уверенность, что человек в состоянии отказаться от нецензурной брани самостоятельно. В РПЦ призвали отнестись к высказыванию священнослужителя как к шутке.
По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, стоит расценивать высказывание отца Дмитрия Смирнова как шутку, высказанную в живом общении. «Отец Дмитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил», - предположил он.
Представитель РПЦ добавил, что те, кто знает отца Дмитрия, хорошо осведомлены о том, что это мягкий человек, который посвятил многие годы, в том числе, реализации многочисленных социальных проектов, будучи в реальной жизни мягким, добрым и отзывчивым пастырем.
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