Шутки на грани скандала. Каким запомнился протоиерей Дмитрий Смирнов

Почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщили представители РПЦ.

В конце сентября СМИ писали о том, что Смирнов попал в реанимацию с серьезным заболеванием. Отмечалось, что новая коронавирусная инфекция не имела отношения к госпитализации священнослужителя. 9 октября РПЦ пришлось опровергать появившуюся в соцсетях информацию о смерти Смирнова.

Протоиерей Смирнов - один из постоянных комментаторов НСН. Он известен своими яркими, порой неоднозначными высказываниями, которые не раз вызывали бурную дискуссию в церковной среде и обществе. Весной 69-летний священник переболел COVID-19, до этого у него также отмечались проблемы со здоровьем.

Его госпитализировали с коронавирусом и пневмонией в начале мая. Сообщалось, что болезнь отступила, а сам Смирнов назвал выздоровление чудом. «Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше. Собираюсь до Успения провести в затворе», - рассказывал он.

Незадолго до госпитализации с подозрением на COVID-19 священник в своей проповеди назвал нынешнюю ситуацию с коронавирусом «чрезвычайно полезным явлением». Он пояснил, что с приходом вируса эгоизм среди людей стал сокращаться, а вместо него проявились лучшие качества людей, стремление помочь другим, волонтерство.

Кроме того, возникло понимание важных для христианина и любого человека качеств души. Что касается смерти инфицированных, в том числе медиков и священников, то, по словам отца Димитрия, «эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм».

Вместе с тем во время самоизоляции он призывал верующих провести дома Страстную неделю и Пасху, понести «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья ближних». В эфире НСН он рекомендовал прихожанам перенести поход на кладбище до лучших времен.

«У Церкви нет никаких рычагов, церковь может только призывать. Я думаю, что посещение кладбища не есть что-то криминальное. Могилы там находятся друг от друга на расстоянии. Там только во время похорон толпы народу. Когда хоронят какого-то очень важного человека. А так обычно два человека, члены семьи. Пришли помолились, прибрали могилку, да и пошли. Но это можно всегда отложить. Все-таки серьезная вещь эта эпидемия. Лучше перенести свой поход на кладбище, туда можно сходить абсолютно в любой день», - добавил он.

В конце лета протоиерея Дмитрия Смирнова освободили от должности руководителя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья. В решении выражена благодарность клирику «за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии». Он останется почетным председателем этой структуры РПЦ. Новым главой комиссии стал московский священник Федор Лукьянов.