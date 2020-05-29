Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы

Протоиерей Димитрий Смирнов, переболевший коронавирусной инфекцией, выписался из больницы. Как пишет РИА Новости, известный московский священник, являющийся председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства был госпитализирован с коронавирусом и пневмонией в начале мая.

«Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше. Собираюсь до Успения провести в затворе», - рассказа Смирнов, которого цитирует РИА Новости.

19 мая стало известно, что протоиерей вылечился от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении священника. По его словам, тест показал, что вируса в организме больше нет.