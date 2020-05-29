Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы

Протоиерей Димитрий Смирнов, переболевший коронавирусной инфекцией, выписался из больницы. Как пишет РИА Новости, известный московский священник, являющийся председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства был госпитализирован с коронавирусом и пневмонией в начале мая.

«Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше. Собираюсь до Успения провести в затворе», - рассказа Смирнов, которого цитирует РИА Новости.

19 мая стало известно, что протоиерей вылечился от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении священника. По его словам, тест показал, что вируса в организме больше нет.

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на COVID-19

Ранее НСН писала, что незадолго до госпитализации с подозрением на COVID-19 священник в своей проповеди назвал нынешнюю ситуацию с коронавирусом «чрезвычайно полезным явлением». Он пояснил, что с приходом вируса, эгоизм среди людей стал сокращаться, а вместо него проявились лучшие качества людей, стремление помочь другим, волонтерство.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:БольницаКоронавирусДмитрий Смирнов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры