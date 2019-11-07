РПЦ: У детей в нашей стране нет права на жизнь

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Эпидемия матерей-«кукушек»: Жизни брошенных детей спасут бэби-боксы?»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов во время пресс-конференции НСН заявил о легкости за избавление от ребенка в головах матерей.

«Женщина, доведенная до отчаяния - не есть кукушка. У кукушки это инстинкт самосохранения. А тут вполне определенная категория психофизическая. Какое влияние может оказать использование детских ящиков на молодых матерей? Эти ящики позволяют снять остатки стыда за отказ от ребенка. Легкость за избавление от ребенка без последствий. Отец имеет такое же право на дитя, как и мать, а где тут его роль? 46 спасенных детей. Прекрасно. А почему, если мы так любим детей, у нас столько абортов? Где наша любовь и забота? Почему государство оплачивает убийство своих граждан, а налогоплательщик оплачивает это и становится участником геноцида собственного народа? У детей в нашей стране нет права на жизнь. Их убивают», - заявил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о необходимости поддерживания деятельности бэби-боксов. По ее данным, 80% выброшенных детей в Подмосковье - азиаты.



