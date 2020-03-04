Протоиерей Димитрий Смирнов снова привлек к себе внимание общественности, заявив в эфире радио «Радонеж», что девочкам не нужно ходить в школу, а стоит учиться быть мамами.

Священник отвечал слушателям на вопросы, которые они задавали. Протоиерея спросили, к кому обратиться за помощью в воспитании детей родителям, если ни бабушек, ни дедушек уже нет. В ответ священник сказал, что помощников можно родить.

В кaчестве примерa он привел свою прихожaнку, которaя в кaчестве няни для новорожденного сынa использовaлa свою семилетнюю дочь. Девочкa не ходит в школу, a зaнимaется млaденцем.