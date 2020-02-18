Протоиерей Смирнов: Разговор о «бесплатных проститутках» подслушали и «слили»
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?
Ранее в ходе общения с участниками православного сообщества OrthodoxBRO протоирей Димитрий Смирнов выступил против гражданских браков и сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками». Позднее ему пришлось объяснять свое высказывание из-за общественной критики. Он отметил, что осуждает в гражданском браке не женщин, а мужчин, которые не регистрируют отношения, а через какое-то время уходят к другим женщинам.
В пресс-центре НСН протоирей Дмитрий Смирнов заявил, что разговор был частным, а СМИ «подслушали» и «переврали».
«У меня встреча с узким кругом молодежи в кафе, куда они меня позвали чтобы поговорить и спросить о том, что их интересует. Это выглядит так, что мы сидим на кухне и вдруг кто-то подслушал, вывалил в интернет, а наши газетчики из этого сделали сенсацию. Это буря в стакане воды. При чем, как всегда, все переврали… Это был частный разговор, который вообще никого не касается», - сказал Смирнов.
Ранее в эфире НСН Смирнов заявил, что употребил жесткое выражение, чтобы привлечь внимание к проблеме гражданских браков в России.
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