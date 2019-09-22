В РПЦ назвали шуткой совет протоиерея Смирнова бить детей за мат «по роже»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в ходе встречи с воспитанниками детского дома «Павлин» рассказал, что отучил одного из своих подопечных от нецензурной лексики ударом «по роже», сообщает «Интерфакс». В РПЦ призвали отнестись к высказыванию священнослужителя как к шутке.

По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе стоит расценивать высказывание отца Дмитрия Смирнова как шутку, высказанную в живом общении, добавляют РИА Новости.

«Отец Дмитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил. Кроме того, те, кто знает отца Дмитрия, хорошо осведомлены о том, что это мягкий человек, который посвятил многие годы, в том числе, реализации многочисленных социальных проектов, будучи в реальной жизни мягким, добрым и отзывчивым пастырем», - заявил представитель РПЦ.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов при общении с детьми рассказал, что для перевоспитания матерщинника применил простой метод - «я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается». При этом священнослужитель высказал уверенность, что человек в состоянии отказаться от нецензурной брани самостоятельно.

Ранее писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН высказала сожаление по поводу того, что люди, подобные отцу Дмитрию Смирнову представляют РПЦ.

