«Не мракобесы»: РПЦ против хайпа вокруг слов Смирнова об образовании девочек
Представитель Русской православной церкви заступился за протоиерея Дмитрия Смирнова, попавшего в очередной скандал после высказываний о школьном образовании.
Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов отметился очередным высказыванием, вызвавшим неоднозначные трактовки. Всего три недели назад ему пришлось объясняться за сравнение гражданских жён с «бесплатными проститутками», а теперь широкое внимание общественности привлекли слова священника о школьном образовании.
Отвечая на вопросы слушателей в эфире радио «Радонеж», Смирнов порассуждал о воспитании девочек. Священник рассказал историю одной из своих прихожанок, которая не пустила семилетнюю дочь в школу, чтобы та занималась новорождённым ребёнком. «Это же вaжнее — семилеточку нaучить обходиться с ребенком, a не читaть и писaть», - сказал протоиерей. Из такой девочки будет «готовая мама», а в школе всё равно не учaт ничему, «кроме зaвисти, скверных слов и хaмствa учителям», отметил Смирнов.
Именно эти слова растиражировали СМИ. Однако глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил в защиту Смирнова, призвав журналистов не превращать профессию в фарс в погоне за «хайпом». Он, в частности, отметил, что батюшка рассказал конкретную историю его знакомой.
«Да, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак, ну никак не следует, что «протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу»», - написал Легойда в Facebook. Он напомнил, что дальше Смирнов говорил о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным.
«Если кто-то выступает за семейное образование – это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом», - отметил представитель РПЦ.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН также высказала мнение, что слова Смирнова не стоит воспринимать буквально.
«Это напоминание философа, что главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама. Убеждена, что резкими словам о ненадобности школы для девочек, Дмитрий Смирнов только выражает тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой», - полагает она.
По мнению Волынец, из-за деградации школьного образования в школе нечего делать не только девочкам, но и мальчикам. Она негативно отозвалась о Болонской системе образования, по её словам, развивающей узкие компетенции, а не знания.
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