«Не мракобесы»: РПЦ против хайпа вокруг слов Смирнова об образовании девочек

Отвечая на вопросы слушателей в эфире радио «Радонеж», Смирнов порассуждал о воспитании девочек. Священник рассказал историю одной из своих прихожанок, которая не пустила семилетнюю дочь в школу, чтобы та занималась новорождённым ребёнком. «Это же вaжнее — семилеточку нaучить обходиться с ребенком, a не читaть и писaть», - сказал протоиерей. Из такой девочки будет «готовая мама», а в школе всё равно не учaт ничему, «кроме зaвисти, скверных слов и хaмствa учителям», отметил Смирнов.

Именно эти слова растиражировали СМИ. Однако глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил в защиту Смирнова, призвав журналистов не превращать профессию в фарс в погоне за «хайпом». Он, в частности, отметил, что батюшка рассказал конкретную историю его знакомой.

«Да, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак, ну никак не следует, что «протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу»», - написал Легойда в Facebook. Он напомнил, что дальше Смирнов говорил о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным.

«Если кто-то выступает за семейное образование – это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом», - отметил представитель РПЦ.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН также высказала мнение, что слова Смирнова не стоит воспринимать буквально.

«Это напоминание философа, что главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама. Убеждена, что резкими словам о ненадобности школы для девочек, Дмитрий Смирнов только выражает тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой», - полагает она.

По мнению Волынец, из-за деградации школьного образования в школе нечего делать не только девочкам, но и мальчикам. Она негативно отозвалась о Болонской системе образования, по её словам, развивающей узкие компетенции, а не знания.

