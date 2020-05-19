Протоиерей Дмитрий Смирнов вылечился от COVID-19

Протоиерей Димитрий Смирнов, возглавляющий патриаршую комиссию по делам семьи, вылечился от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении священника. По его словам, тест показал, что вируса в организме больше нет.

Самочувствие протоиерея гораздо лучше, хотя пока он остаётся в больнице, куда попал 5 мая. Медики наблюдают за ним, чтобы исключить возможные осложнения. Ранее 69-летний Димитрий Смирнов перенес хирургическую операцию, так что по этому и по возрасту относится к группе риска по коронавирусу.

Незадолго до госпитализации с подозрением на COVID-19 священник в своей проповеди назвал нынешнюю ситуацию с коронавирусом «чрезвычайно полезным явлением». Он пояснил, что с приходом вируса, эгоизм среди людей стал сокращаться, а вместо него проявились лучшие качества людей, стремление помочь другим, волонтерство.

Кроме того, возникло понимание каких-то очень важных для христианина и любого человека качеств души. Что касается смерти инфицированных, в том числе медиков и священников, то, по словам отца Димитрия, «эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм».

