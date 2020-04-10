Ничего страшного. В РПЦ посоветовали россиянам отложить посещение кладбищ
Протоирей Дмитрий Смирнов заявил в эфире НСН, что хоть и не связывает поход на кладбище с высоким риском заражения, но рекомендует его перенести.
РПЦ рекомендует верующим провести дома Страстную неделю и Пасху. Духовенству монастырей и приходов рекомендовано обращаться с призывом к прихожанам молиться только дома до снятия ограничений, введенных светскими властями. Как напоминает рабочая группа, патриарх Кирилл ранее призвал верующих понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья ближних».
Протоирей Дмитрий Смирнов в эфире НСН призвал перенести поход на кладбище до лучших времен.
«У Церкви нет никаких рычагов, церковь может только призывать. Я думаю, что посещение кладбища не есть что-то криминальное. Могилы там находятся друг от друга на расстоянии. Там только во время похорон толпы народу. Когда хоронят какого-то очень важного человека. А так обычно два человека, члены семьи. Пришли помолились, прибрали могилку, да и пошли. Но это можно всегда отложить. Все-таки серьезная вещь эта эпидемия. Лучше перенести свой поход на кладбище, туда можно сходить абсолютно в любой день», - добавил он.
Московские кладбища будут закрыты вплоть до окончания периода самоизоляции. Об этом сообщил накануне в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в крупные религиозные праздники многие москвичи стараются приехать на могилы своих родных и навести там порядок после зимы. «К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно», - написал Собянин. Мэр напомнил, что в столице коронавирусной инфекцией заболели уже более 6 тысяч человек, больше 30 — скончались.
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