Ничего страшного. В РПЦ посоветовали россиянам отложить посещение кладбищ

«У Церкви нет никаких рычагов, церковь может только призывать. Я думаю, что посещение кладбища не есть что-то криминальное. Могилы там находятся друг от друга на расстоянии. Там только во время похорон толпы народу. Когда хоронят какого-то очень важного человека. А так обычно два человека, члены семьи. Пришли помолились, прибрали могилку, да и пошли. Но это можно всегда отложить. Все-таки серьезная вещь эта эпидемия. Лучше перенести свой поход на кладбище, туда можно сходить абсолютно в любой день», - добавил он.

Московские кладбища будут закрыты вплоть до окончания периода самоизоляции. Об этом сообщил накануне в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в крупные религиозные праздники многие москвичи стараются приехать на могилы своих родных и навести там порядок после зимы. «К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно», - написал Собянин. Мэр напомнил, что в столице коронавирусной инфекцией заболели уже более 6 тысяч человек, больше 30 — скончались.