«Перетирать пустое?»: В Госдуме оценили приглашение Путина на саммит G20
Участие Путина в саммите G20 в первую очередь зависит от вопросов безопасности, сказал в эфире НСН Алексей Чепа.
Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины в рамках саммита G20 во Флориде может состояться, если до нее будет подготовлено соглашение, заявил в интервью НСН депутат Госдумы VIII созыва, первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что американская сторона направила президенту РФ Владимиру Путину приглашение на декабрьский саммит Группы двадцати (G20), который пройдет под Майами. В Кремле пока не выступали с комментариями на этот счет. Чепа объяснил, в каком случае Путин может поехать в США, и оценил перспективы трехсторонней встречи.
«Первый вопрос (по приглашению Путину - прим. НСН) – насколько это безопасно в сегодняшних условиях, это будут определять спецслужбы. Чтобы состоялась встреча Путина, Трампа и Зеленского, нужно подготовить соглашение. Просто так сидеть и обсуждать "из пустого", перетирать что-то недостойно ни Путина, ни Трампа. Надо подготовиться», - подчеркнул он.
При этом Чепа скептически отнесся к заявлению главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев якобы согласился на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня».
«Это пустые заявления о прекращении огня на непонятных условиях для того, чтобы Украина могла перевооружиться, провести передислокацию и так далее. Это разговоры неконкретные. А дальше что? Неизвестно. Дальше приступить к переговорам? Это неправильно», - заключил собеседник НСН.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Путин планирует пропустить саммит G20, который состоится в США 14-15 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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