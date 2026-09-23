Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины в рамках саммита G20 во Флориде может состояться, если до нее будет подготовлено соглашение, заявил в интервью НСН депутат Госдумы VIII созыва, первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что американская сторона направила президенту РФ Владимиру Путину приглашение на декабрьский саммит Группы двадцати (G20), который пройдет под Майами. В Кремле пока не выступали с комментариями на этот счет. Чепа объяснил, в каком случае Путин может поехать в США, и оценил перспективы трехсторонней встречи.