Протоиерей Дмитрий Смирнов лишился должности главы комиссии РПЦ по семье

Руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освобождён от должности по состоянию здоровья. Об этом говорится в постановлениях Священного Синода Русской православной церкви, который прошёл сегодня в Москве в очном формате.

В решении выражена благодарность клирику «за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии». Он останется почетным председателем этой структуры РПЦ. Новым главой комиссии стал московский священник Фёдор Лукьянов.

Протоиерей Дмитрий Смирнов - один из постоянных комментаторов НСН. Он известен своими яркими, порой, неоднозначными заявлениями, которые не раз вызывали бурную дискуссию в церковной среде и обществе. В мае 69-летний священник переболел COVID-19, до этого у него также отмечались проблемы со здоровьем.

