Кураев рассказал, почему протоиерея Смирнова отправили в отставку

Руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов освобожден от должности. В постановлении Священного Синода РПЦ выражена благодарность клирику «за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии». Он останется почетным председателем этой структуры РПЦ. Новым главой комиссии стал московский священник Федор Лукьянов.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН в качестве основной причины отставки Смирнова назвал именно состояние здоровья пожилого клирика. Вместе с тем, он предположил, что расставание было «легким» также и из-за многочисленных противоречивых высказываний протоиерея, которые часто вызывали общественный резонанс.

«Я уверен, что главная причина - ослабление здоровья немолодого человека после тяжелой болезни. За последние полгода во время эпидемии никакими скандальными заявлениями протоиерей Дмитрий не отличился. Конечно, есть память и том, что его предыдущие высказывания вызывали, мягко говоря, неоднозначное отношение в обществе. Это, я думаю, тоже помнили. И поэтому разлука была более менее без печали. Вероятно, здесь сработала логика - если уж от имени церкви пробовать внушить людям позитивную мотивацию по вопросам многодетной традиционной православной семьи, то пусть к этому будет призывать не старик, у которого, к слову, всего одна дочь, пусть к этому будет призывать молодой и красивый священник Федор Лукьянов», - отметил он.