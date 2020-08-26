Кураев рассказал, почему протоиерея Смирнова отправили в отставку
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН приветствовал назначение молодого священника на должность руководителя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов освобожден от должности. В постановлении Священного Синода РПЦ выражена благодарность клирику «за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии». Он останется почетным председателем этой структуры РПЦ. Новым главой комиссии стал московский священник Федор Лукьянов.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН в качестве основной причины отставки Смирнова назвал именно состояние здоровья пожилого клирика. Вместе с тем, он предположил, что расставание было «легким» также и из-за многочисленных противоречивых высказываний протоиерея, которые часто вызывали общественный резонанс.
«Я уверен, что главная причина - ослабление здоровья немолодого человека после тяжелой болезни. За последние полгода во время эпидемии никакими скандальными заявлениями протоиерей Дмитрий не отличился. Конечно, есть память и том, что его предыдущие высказывания вызывали, мягко говоря, неоднозначное отношение в обществе. Это, я думаю, тоже помнили. И поэтому разлука была более менее без печали. Вероятно, здесь сработала логика - если уж от имени церкви пробовать внушить людям позитивную мотивацию по вопросам многодетной традиционной православной семьи, то пусть к этому будет призывать не старик, у которого, к слову, всего одна дочь, пусть к этому будет призывать молодой и красивый священник Федор Лукьянов», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, что преемник Смирнова из интеллигентной семьи, «не испорчен» семинарией, а его выбор служения связан с убеждением, а не желанием строить карьеру в РПЦ.
«Я подозреваю, что это хорошее решение. Лукьянов был помощником протоиерея Смирнова. Светлый и хороший молодой человек. Кстати, внук последнего председателя Верховного совета СССР. Нормальный московский юноша из интеллигентной московской семьи. Воспитан МГИМО, не испорчен семинарией. Закончил его в 90-е годы, когда это был нормальный университет без излишней идеологизации, не то, что сейчас. Тогда еще МГИМО не был опозорен изгнанием самостоятельно думающих преподавателей и профессоров. Он получил хорошую школу. Отца Федора я знаю лично именно по тем годам его молодости. В силу того, что он мажорный московский мальчик, у него не было потребности воспринимать церковь как социальный лифт, карьеру и так далее. Для него это был выбор убеждения, а не поиск карьеры или какой-то синекуры. Я рад, что сейчас он станет таким церковным голосом по очень важной теме», - добавил он.
Протоиерей Смирнов - один из постоянных комментаторов НСН. Он известен своими яркими, порой, неоднозначными заявлениями, которые не раз вызывали бурную дискуссию в церковной среде и обществе. В мае 69-летний священник переболел COVID-19, до этого у него также отмечались проблемы со здоровьем.
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