Россиян предупредили об опасности лечения кетамином в рехабах
Попытка лечить наркотическую зависимость кетамином может лишь усугубить проблему. Об этом в беседе с Life.ru заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
Комментируя сообщения о назначении кетамина в рехабах в США, он указал, что у американцев применяется заместительная терапия, которая не решает исходную проблему.
«Но получается «масло масляное»: наркомана лечат наркотическим препаратом. В действительности кетамин не поможет вылечиться», - отметил врач.
Казанцев добавил, что в России кетамин находится под строгим контролем. Препарат применяют, в частности, в анестезиологии. Однако при злоупотреблении им может сформироваться зависимость.
Ранее глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс заявила, что миллиардер Илон Маск является «ярым кетаминщиком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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