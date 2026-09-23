Россиян предупредили об опасности лечения кетамином в рехабах

Комментируя сообщения о назначении кетамина в рехабах в США, он указал, что у американцев применяется заместительная терапия, которая не решает исходную проблему.

«Но получается «масло масляное»: наркомана лечат наркотическим препаратом. В действительности кетамин не поможет вылечиться», - отметил врач.

Казанцев добавил, что в России кетамин находится под строгим контролем. Препарат применяют, в частности, в анестезиологии. Однако при злоупотреблении им может сформироваться зависимость.

Ранее глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс заявила, что миллиардер Илон Маск является «ярым кетаминщиком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

