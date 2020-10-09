РПЦ опровергла информацию о смерти протоиерея Димитрия Смирнова

Священник Федор Лукьянов опроверг слухи о смерти протоиерея Димитрия Смирнова, сообщает «Интерфакс».

Комментируя информацию, появившуюся в соцсетях, Лукьянов заявил, что «это не соответствует действительности», отметив, что в 9 октября лично общался с отцом Димитрием.

Также священник, сменивший протоиерея Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, добавил, что борьба отца Димитрия с последствиями коронавируса идет непросто, но наблюдается положительная динамика.

Лукьянов предположил, что кто-то мог перепутать, так как накануне в храме, где служит Смирнов, отпевали одного из клириков.



Весной 2020 года отец Димитрий переболел коронавирусом, сейчас проходит реабилитацию. По состоянию здоровья Священный Синод Русской православной церкви освободил его от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

