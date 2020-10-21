Скончался протоиерей Димитрий Смирнов
Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
В августе Дмитрий Смирнов был освобождён от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья, сообщает RT. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН в качестве основной причины отставки Смирнова назвал именно состояние здоровья пожилого клирика. Вместе с тем, он предположил, что расставание было «легким» также и из-за многочисленных противоречивых высказываний протоиерея, которые часто вызывали общественный резонанс.
29 сентября СМИ сообщили о том, что Смирнов попал в реанимацию с серьезным заболеванием. Отмечалось, что новая коронавирусная инфекция не имела отношения к госпитализации священнослужителя. А 9 октября РПЦ пришлось опровергать появившуюся в соцсетях информацию о смерти протоиерея.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+9 704 / сут.
- Назначена дата повторных парламентских выборов в Киргизии
- Сына Байдена обвинили в хранении фото несовершеннолетних
- Скончался протоиерей Димитрий Смирнов
- В Екатеринбурге объяснили слова мэра о выталкивании из транспорта пассажиров без масок
- В Роспотребнадзоре предупредили о факторе, снижающем защиту от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru