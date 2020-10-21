Скончался протоиерей Димитрий Смирнов

В августе Дмитрий Смирнов был освобождён от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья, сообщает RT. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН в качестве основной причины отставки Смирнова назвал именно состояние здоровья пожилого клирика. Вместе с тем, он предположил, что расставание было «легким» также и из-за многочисленных противоречивых высказываний протоиерея, которые часто вызывали общественный резонанс.

29 сентября СМИ сообщили о том, что Смирнов попал в реанимацию с серьезным заболеванием. Отмечалось, что новая коронавирусная инфекция не имела отношения к госпитализации священнослужителя. А 9 октября РПЦ пришлось опровергать появившуюся в соцсетях информацию о смерти протоиерея.

