Блогеру Лерчек вернули изъятые украшения и 45 млн рублей
При этом потерянные драгоценности стоимостью больше 14 млн рублей так и не нашли.
Блогеру Лерчек вернули изъятые во время обыска украшения. Их забрали в рамках уголовного дела, по которому девушку осудили летом текущего года. 14 ноября она была помилована.
Сейчас сама Валерия Чекалина находится на лечении в Китае. В начале 2026 года у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.
ВОЗВРАТ УКРАШЕНИЙ
Помилованной президентом России Владимиром Путиным блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) вернули ювелирные украшения и 45 млн рублей. Они были изъяты еще в 2024 году в ходе обыска в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе средств.
Адвокат Константин Третьяков рассказал РИА Новости, что в ходе обыска в доме знаменитости были изъяты наличные деньги и 22 комплекта украшений премиальных брендов. Среди них — Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier. Были изъяты браслеты, серьги, ожерелья и часы Chopard, Rolex и Cartier. Следователи упаковали имущество в картонную коробку и отправили в камеру хранения.
Защита блогера тогда утверждала, что драгоценности не посчитали вещественными доказательствами, а потому оснований для их изъятия не было. Адвокаты также просили вернуть Чекалиной украшения и часы, потому что у нее не было возможности зарабатывать. Однако суд указал, что решит судьбу украшений после вынесения итогового решения по делу.
Известно, что часть драгоценностей не была приобщена к уголовному делу в качестве доказательств, их хранили с нарушениями. В итоге были потеряны два украшения на сумму почти 14,4 млн рублей.
«Сотрудники УВД ТиНАО вернули... ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу, суд также снял арест с 45 млн рублей, изъятых наличными в ходе обыска», - сказал адвокат.
ПРОПАЖА
Однако пропавшие драгоценности знаменитости пока так и не нашли. Лерчек после помилования все еще остается потерпевшей по делу, возбужденному после пропажи части изъятых у нее в ходе обыска украшений. Речь идет об уголовном деле о халатности, возбужденном по часть 1.1 статьи 293 УК РФ, напоминает РИА Новости.
По данным издания, специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу браслета Bulgari и часов Rolex, изъятых в ходе обыска у Валерии Чекалиной, когда вскрывали полученный конверт с ювелирными украшениями.
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что причиной утраты украшений стало их хранение не в установленном порядке. Следователю вменили статью 286 УК («Превышение должностных полномочий»), он не признал свою вину. При этом позже прокуратура прекратила дело.
СОСТОЯНИЕ ЛЕРЧЕК
Между тем, состояние знаменитости ухудшается. Сейчас Лерчек проходит лечение от рака желудка четвертой стадии в клинике в Пекине, пишет RT. Речь идет о специализирующемся на инновационных методах лечения онкологии медучреждении Beijing GoBroad Hospital, передает РИА Новости.
В Сети Валерия Чекалина сообщила, что врачи обнаружили у нее новые метастазы в оболочках головного мозга. Отмечается, что медики рассматривают возможность проведения лучевой терапии, а сама российская знаменитость рассчитывает пройти экспериментальное лечение.
«Еще у меня берут один анализ из спинного мозга, жидкость, чтобы посмотреть, не прошли ли туда метастазы. Это очень важно перед CAR-T. От этого зависит подготовка», - сказала Валерия в видео, опубликованном на ее странице в Сети.
Она также сообщила, что 27 ноября врачи провели консилиум, в ходе которого изучили результаты анализов, МРТ, ПЭТ-КТ и гастроскопии.
Кроме того, на своей странице в одной из соцсетей девушка объявила, что собирается составить завещание на случай тяжелых последствий лечения онкологии. Чекалина рассказала, что заранее обсудила с близкими возможные осложнения и наиболее неблагоприятные сценарии лечения. Особые опасения у блогера вызывают риски хирургического вмешательства, в частности вероятность отека головного мозга.
Лерчек прилетела на лечение в Китай 23 ноября. Это стало возможно после того, как Владимир Путин подписал указ об ее помиловании. Она была осуждена по делу о незаконном выводе за рубеж свыше 250 млн рублей. Ожидается, что Валерия Чекалина проведет в Пекине месяц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в интервью НСН объяснила, что всех женщин не помилуют одновременно по примеру Лерчек, так как помилование — это строго индивидуальный правовой акт, решение о котором президент принимает лично.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке
- СМИ: Брат Леонида Каневского скончался в возрасте 93 лет
- ИИ решает сложнейшие математические задачи, но ученые не могут его понять
- Блогеру Лерчек вернули изъятые украшения и 45 млн рублей
- Лерчек рассказала о подготовке к лечению в Китае
- «Рубин» обыграл «Акрон» и одержал четвертую победу подряд в РПЛ
- Трусова стала единственным представителем России в финале Гран-при ISU
- Теперь в тур: Рэпер Macan демобилизовался
- Ливия потребует компенсации от Украины за удар по порту Бенгази
- Режиссер «Обсессии» придумал продолжение хоррора