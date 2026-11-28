Защита блогера тогда утверждала, что драгоценности не посчитали вещественными доказательствами, а потому оснований для их изъятия не было. Адвокаты также просили вернуть Чекалиной украшения и часы, потому что у нее не было возможности зарабатывать. Однако суд указал, что решит судьбу украшений после вынесения итогового решения по делу.

Известно, что часть драгоценностей не была приобщена к уголовному делу в качестве доказательств, их хранили с нарушениями. В итоге были потеряны два украшения на сумму почти 14,4 млн рублей.

«Сотрудники УВД ТиНАО вернули... ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу, суд также снял арест с 45 млн рублей, изъятых наличными в ходе обыска», - сказал адвокат.